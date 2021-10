Capella es postula per fer tàndem amb Maragall a les properes municipals

La delegada del Govern a Madrid,, mou fitxa de cara a les eleccions municipals del 2023. Durant una entrevista al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4 i TV2, ha revelat que li agradaria "acompanyar" Ernest Maragall a la llista per Barcelona, tot i que ha evitat concretar que hagi de ser com a número dos, càrrec que ara ocupa Amb Oriol Junqueras comandant l'estratègia , els republicans ja fa setmanes que han iniciat els treballs de federació en federació amb l'horitzó de les municipals i fonts de la direcció donen per consolidat Maragall com a cap de llista. Tot i això, admeten quea la capital catalana perquè el número u ja no serà una novetat."Ernest Maragall té tota l'experiència, les ganes i la convicció per encapçalar la llista", ha dit Capella donant per tancat qui ha d'encapçalar la llista. L'exconsellera i també exregidora de la capital catalana ha admès que li fariapoder acompanyar-lo "amb les condicions que calgui" i ha afegit que serà allà on li demani ERC.A les municipals del 2019 va serqui va fer tàndem amb Ernest Maragall. "El relleu generacional de Maragall?que toqui, però sobretot en clau de projecte", va assegurar el passat juliol en una entrevista a NacióDigital preguntada per si estaria disposada a ser ella el relleu generacional de Maragall. En els anteriors comicis, ERC va segellar un acord de coalició amb Nova, partit creat per Alamany quan va marxar dels comuns.Capella ja va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona entre el 2007 i el 2011. Després va ser senadora i diputada al Congrés i, des del 2018 i fins a aquest mateix any, consellera de Justícia del Govern que va presidir

