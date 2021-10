Quatre agents dels Mossos, detinguts a Barcelona

Com es aixó...

Per Rosa dels vents el 15 d'octubre de 2021 a les 10:33 0 0

Que no van passar el filtratge a les proves d´acces de Mosso a la ultima propa amb el sicoleg, que a molt els van suspendre, es a dir que els sicoles o la famosa i tristosa entrevista personal, alla deuen sucar i campi qui pugui, molts dels examinadors son persones de 30 anys que de experiencia a la vida no la tenen de cap de les maneres, també podem dir que si ets Mosso no pots tenir una altra feina, ara molts Mossos tenen doble feina sobre tot a la pagesia alegan que treballen a casa, si uns fan aixó doncs els altres tenen empreses de seguretat de duptos cumpliment, Interior posa ordre a casa teva si no la CUP et fara PAM PAM...