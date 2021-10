Aragonès acusa l'Estat de seguir buscant «venjança» ara amb el Tribunal de Comptes

La decisió del Tribunal de Comptes de tombar l'aval de la Generalitat als exalts càrrecs que van impulsar l'acció exterior del procés ha marcat la commemoració dels 81 anys de l'afusellament deal castell de Montjuïc. El president de la Generalitat,, ha acusat l'Estat de seguir "atacant" les institucions catalanes, ara per la via d'anar contra el patrimoni de responsables polítics catalans, i ha advertit el govern deque de la negociació sobre el conflicte s'ha de derivar un referèndum sobre la independència de Catalunya."Amb la mort de Companys volien matar les institucions del país. Avui veiem com aquestes institucions segueixen patint atacs dels que volen que el poble de Catalunya no pugui aspirar al màxim de llibertat i justícia social", ha assegurat el president Aragonès, que ha considerat que els "motius de fons" que van portar el feixisme a afusellar Companys continuen vius. El president considera que la decisió del Tribunal de Comptes només buscaamb criteris ideològics.La resposta davant d'aquesta situació, ha dit, es farà "amb tots els, la màxima". En aquest sentit, ha adreçat directament un missatge a la Moncloa tot advertint que, arran del conflicte obert, de la taula de negociació s'ha de derivar un referèndum sobre la independència amb reconeixement internacional que estigui precedit d'una. La presidenta del Parlament,, ha acusat Espanya de "no voler ser un Estat de ple dret" i ha criticat que no s'acceptin uns avals que són "perfectament legals" i es continuï amb la repressió.Un dels dirigents afectats per la decisió del Tribunal de Comptes, el líder d'ERC,, a qui se li reclamen 1,9 milions d'euros, també ha lamentat des de l'acte celebrat a Montjuïc que "la repressió mai s'atura" i ha assegurat que ell i la seva família afrontaran "amb la mateixa dignitat i coratge com la presó" la decisió de ser embargats.El líder del PSC,, ha afirmat que el decret llei que crea el fons complementari de riscos de la Generalitat "era ajustat a dret" però ha demanat "respectar" la decisió del Tribunal de Comptes. El dirigent socialista ha recordat Companys: "Avui recordem el passat amb el compromís de mirar endavant".El líder d'Unides Podem al Congrés,, ha afirmat que el seu grup impulsarà "l'endemà que aquest tribunal rebutgés els avals de la Generalitat per pagar les fiances als excàrrecs del Govern a qui l'ens reclama 5,4 milions d'euros per l'acció exterior entre el 2011 i el 2017. "Impulsarem una reforma a fons del seu funcionament i una renovació dels seus membres", ha garantit. Asens ha fet aquestes declaracions després de fer la tradicional ofrena floral a la tomba del president Lluís Companys, en el 81è aniversari del seu afusellament. Asens ha denunciat que

