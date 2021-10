El Camp Nou va patir greus problemes d'higiene durant el mandat de Sandro Rosell

Problemes estructurals del 2018 al 2019

Excrements, nius i greus problemes d'higiene.va patir greus condicions d'insalubritat a les seves graderies, segons ha avançat RAC1 a través d'un informe elaborat el 2013., una companyia d'inspeccions va elaborar un informe exhaustiu sobre l'estat de l'estadi blaugrana i. Aquesta informació arriba l'endemà de conèixer que el Barça va jugar 21 partits al Camp Nou amb risc per al públic pels desperfectes a l'estadi.Toni Mora, responsable de l'informe encarregat per l'empresa de plagues contractada pel club, ha explicat a RAC1 que l'estadi del Barça es trobava en, perquè assegura, "ningú s'ho va mirar amb ganes". Nius d'excrement de colom de fins a 20 centímetres d'alçada o greus situacions d'higiene als punts de venda d'entrepans.Explica que van veureper cuinar els clàssics entrepans del Camp Nou. "Tot allò no eren d'una tarda, perquè amb una tarda hauríem trobat quatre branques o fulles. Hi eren des de fa anys", explica Mora als micròfons de la ràdio catalana. El Barça també va jugar 21 partits amb risc per al públic , segons recull un informe encarregat pel club i lliurat a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu el mes de juliol del 2019, segons avança La Vanguardia. L'anàlisi documentava un total de 127 patologies al Camp Nou que requerien d'una “actuació immediata”, 44 de les quals perquè implicaven “un risc de seguretat per als usuaris de l'estadi”.La inspecció, supervisada per Nikken, la companyia responsable de la remodelació de l'estadi, es va realitzar durant el primer semestre de l'any 2018; i a més de les 127 patologies esmentades va detectar-ne 190 més que aconsellaven actuar abans que passés mig any i 14 observacions a resoldre abans que passés un any. El més urgent era sanejar els elements de l'estadi ambi caiguda sobre els usuaris del Camp Nou. El Barça va continuar jugant partits fins a l'arribada de la pandèmia, encara que no hagués resolt els desperfectes.

