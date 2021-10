El «Polònia» recrea «El Juego del Calamar» amb la justícia espanyola de protagonista

“Luz roja, luz gualda”!

Els participants s’enfronten a la justícia espanyola en “El joc del Tribunal". #PolòniaTV3 pic.twitter.com/DWcnCdylYw — Polònia (@poloniatv3) October 14, 2021

L'èxit de la sèrie de" ha arribat també a TV3, i en concret al programa "". En el gag "" emès aquest dijous al vespre, apareixen diversos represaliats per laen el que recrea l'escena inicial del joc a la sèrie real. En aquest cas, però, la nina és unde l'Estat.Entre els suposats participants hi ha un home que "estava a la reunió d'un", una noia que "sortia de la seu de" i un home que es va "barallar amb un policia en un bar", en referència als joves. "Som els investigats per la justícia espanyola?", es pregunta la jove mentre apareix un jutge imitant la nina de la sèrie original.és la frase que diu el jutge i amb la qual els participants han d'avançar. A diferència de la sèrie de Netflix, però, els concursants no se salven si es queden quiets i el jutge, a diferenciar de matar-los com passa a "El juego del Calamar", els deté. L'enorme magistrat condemna un "rojo podemita", dos "separata" o un home amb "restos de Fairy", però sorprenentment, qui se salva és, al que el jutge defineix com a "campechano", "inviolable", "nos trajo la democracia", "lo votamos entre todos".

