L'original iniciativa per pagar el sou als jugadors del Lleida

Ja tens la Loteria de Nadal de la Blues?



Des de la @BluesNord comuniquem que tots aquells beneficis que es derivin de la venda de la loteria de Nadal, aniran íntegrament cap als jugadors i tècnics del @Lleida_Esportiu. pic.twitter.com/o0HbtNZ2cA — Blues Nord (@BluesNord) October 14, 2021

Elsdel primer equip delno estan cobrant els honoraris que els hi ha de pagar el club, i per resoldre aquesta situació, la penyaha impulsat una iniciativa original i solidària: una loteria de Nadal per ajudar els futbolistes i tècnics.El col·lectiu, que ja havia posat a la venda un), assegura que tots els diners que es recaptin aniran "íntegrament" destinats a ajudar els futbolistes i tècnics, a qui se’ls hi deu diners.Cap membre de la plantilla del primer equip del Lleida no ha cobrat encara, i el president de l’entitat,, assegura que està intentant resoldre la qüestió a través d’unque donarà liquiditat al club.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor