El Sindicat d'Habitatge del Raval denuncia a Interior una detenció «racista»

El(SHR) ha denunciat aquest dijous davant del Departament d'Interior, a Barcelona, lad'un membre de l'entitat. Segons l'SHR, aquest matí la policia ha fet una "identificació per perfil racial" del company i després se l'ha endut detingut per "fer-lo declarar en relació amb un desnonament il·legal" el maig passat.L'entitat ha lamentat que la detenció "combina eli estructural amb l'increment de les". En aquest sentit ha recordat que ahir mateix els col·lectius en defensa de l'habitatge explicaven que acumulen 364 multes per valor de més de 200.000 euros des del 2019."Aquesta onada repressiva no només és basant-se en centenars desinó que els últims mesos hem viscut desenes de detencions d'activistes de tot el territori i múltiples", afirma l'entitat en un comunicat."No només parlem de l'aplicació de la, sinó d'identificacions sistemàtiques" alsactivistes, "desenes de detencions i causes penals obertes", "", seguiments "il·legals" o "intimidació amb armes de foc" als desnonaments, afegeix."Ens trobem davant d'uni que diu protegir el dret a l'habitatge per un cantó, mentre per l'altre aplica la llei mordassa idurament un moviment organitzat que defensa el dret a sostre", clou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor