La nova llei de memòria històrica supera el primer escull al Congrés tot i el xoc PSOE-ERC

Elha rebutjat aquest dimecres les dues esmenes a la totalitat de l'esmena de substitució d'ERC a la llei de memòria democràtica , la norma que substitueix i amplia la llei de memòria històrica aprovada l'any 2007 durant l'etapa de. El ministre de la, ha afirmat que aquesta és una llei "que posa al centre les víctimes, manté viva la seva memòria i pretén reparar les seves famílies" i constitueix "un pas més cap al perfeccionament de la democràcia".ERC considera que és una llei insuficient que ni tan sols declara il·legals els judicis del franquisme, mentre quehi veuen un intent de reescriure la història. Les esmenes a la totalitat de la dreta i l'extrema dreta han estat rebutjades en bloc per 196 vots en contra i 151 a favor, mentre que l'esmena dels republicans ha rebut 299 vots en contra, 31 a favor i 4 abstencions. El text es tramitarà ara com a projecte de llei, de manera queEl ministre Bolaños ha obert el debat assegurant que aquesta llei no pretén "ni un relat ideològic, ni una relectura del passat, ni una imposició per llei d'una història única", sinó "crear mecanismes perquè la veritat completa que es va ometre durant quaranta anys es conegui"., ha sentenciat.Un plantejament que no ha convençut ERC, que ha mantingut l'esmena de substitució. Els republicans consideren que el text és insuficient perquè no declara la il·legalitat del règim franquista ni reconeix les víctimes de la transició.ha assegurat que cal "una reparació", no un "postureig".El portaveu d'ERC ha recordat que la llei no reconeix els espanyols deportats a camps de concentració, i crea, per exemple, unade sala específica per investigar els crims del franquisme, "però no pot denunciar"., ha sentenciat. "Vostès parlen de reconeixement de les víctimes, però a les víctimes se les reconeix realment jutjant els seus botxins", ha sentenciat. "La pregunta no és perquè nosaltres som tan durs, sinó perquè vostès són tan covards", ha conclòs Rufián.

