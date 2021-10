«Dashcam» de Rob Savage és la sessió sorpresa del Festival de Sitges

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya programa diumenge vinent a Sitges l'estrena a Espanya deen la sessió sorpresa que tenia al calendari. Es tracta de la tercera pel·lícula del director anglès, protagonitzada per la cantantamb guió del mateix Savage juntament amb Gemma Hurley i Jed Sheperd.El film segueix una dona que viatja a Anglaterra des dels Estats Units per fugir del confinament i així seguir filmant el seu programa que s'emet en streaming, Band Car Show. Tot d'una es veurà abocada a una situació terrorífica quan reculli amb el cotxe una dona amarada de sang. L'estrena espanyola del film tindrà lloc en dues sessions, la primera a l'Auditori a dos quarts de set i la dos quarts de nou.

Dashcam es va estrenar mundialment a la Midnight Madness de Toronto (TIFF) el setembre passat i va aconseguir el segon lloc en la votació del públic a la Millor pel·lícula de sessió de mitjanit. Segons expliquen des del Festival de Sitges, alguns mitjans l'han definit com "el The Blair Witch Project de l'època d'internet". Rob Savage acudirà presencialment a Sitges per presentar la pel·lícula i respondre les preguntes dels assistents en una sessió posterior a la projecció.