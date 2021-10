Aquesta escena de «El Juego del Calamar» pot ser perillosa per als espectadors

Amb més de, ja és la sèrie més vista de la història dei no sembla que hagi de parar.és el fenomen audiovisual del 2021 sense discussió. Ara bé, hi ha un detall que cal tenir en compte.Es tracta d'una escena delque pot provocar un, similar a efectes de llums de discoteques. En aparèixer i desaparèixer la llum ràpidament, dona la sensació que el moviment del que es veu és a batzegades. Concretament, el moment correspon a una, en la qual els jugadors s'apallissen fins a la mort amb una llum intermitent.L'efecte estroboscòpic del quart capítol, doncs, pot serper a la vista i causar malestar, cansament visual i mal de cap. A més,en persones fotosensibles. És per aquest motiu que Netflix ha hagut d'afegir un avís previ a la visualització de l'episodi.

