Es desborda el riu de lava del con principal del volcà de La Palma

Desborde de la colada de lava en el cono principal a las 14,15 hora canaria / Outflow on the lava flow at the main cone at 14,15 canarian time pic.twitter.com/X1S6Pupi8M — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

Despedimos hoy una intensa jornada de trabajo con una visión de la colada de lava que se mueve por el polígono industrial / We farewell an intense workday with a vision of the lava flow moving through the industrial park pic.twitter.com/S9oPNkB2qX — INVOLCAN (@involcan) October 13, 2021

El terratrèmol més potent des de l’erupció del volcà

Intensitat sísmica al sud de l'illa de La Palma. Foto: Europa Press

El riu dedel con principal del volcàdes'ha desbordat aquest dijous a la tarda, deixant un cop més espectaculars imatges. Segons ha informat l', el despreniment s'ha produït prop de lesi elja avança muntanya avall per l'illa canària. Tot això, mentre tot sembla indicar queAixí ho ha explicat la portaveu del Comitè Científic de Pevolca (Pla d’Emergències Volcàniques de Canàries) i directora de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries,, que ha recordat que per calcular el final d’una erupció s’utilitzen diversos paràmetres, com la taxa d’emissió de diòxid de sofre, que hauria d’estar al voltant de les 100 tones diàries, o fins i tot menys, la deformació i el nivell de sismicitat. Aquests paràmetres, en aquests moments, no compleixen els requisits per poder dir que el final de l’erupció està pròxim.En relació amb laque avança cap al nord-oest i que dimarts va obligar a l’evacuació preventiva a noves zones de La Laguna, al municipi de Los Llanos, el director tècnic del Pevolca,ha informat que està avançant “molt lentament” i està perdent embranzida, en relació amb la colada del surd, que s’està movent a més velocitat (uns 50 metres per hora).Morcuende ha precisat que la colada del nord-oest no es troba encara en la zona evacuada i avança que si continua com ara és possible que “avorti” i. La superfície afectada per la lava aquest dimarts es va situar en, 28 més que el dia anterior. L’amplada màxima de la colada és de 1.770 metres, 250 metres més, a causa de l’eixamplament causat per la colada que procedeix del nord-oest.Segons dades del satèl·lit Copernicus, un total de. D’aquestes, 1.408 han estat derruïdes i 83 estan en risc. A més, hi ha 280 persones allotjades a l’Hotel Princess de Fuencaliente i la xifra d’evacuats es manté en unes 6.000 persones, la majoria dels quals estan allotjades en segones residències o amb familiars o amics.A hores d’ara,de La Palma està operant amb normalitat i només té problemes quan hi ha vent de l’oest, que deixa cendra a la pista.L’IGN ha localitzat aquest dimecres un terratrèmol, a les 14.33 hores i a una profunditat de 36 quilòmetres. Aquest sisme és el de major intensitat des que es va iniciar la crisi volcànica a l’illa.Durant aquest dimecres s’han localitzat més deals municipis de Mazo ia profunditats que oscil·len entre els 8 i 38 quilòmetres.​​

