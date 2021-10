L'advocada del noi de la dessuadora taronja: «Volem asseure els agents»

Norma Pedemonte, advocada d'en Guillem d'Alerta Solidària Foto: Sergi Baixas

L'advocada de, el noi de la, ja ha trucat a la porta del Jutjat d'Instrucció número 11 de Barcelona -el tribunal que va inadmetre en un primer moment lapresentada pel menor d'edat- perquèi recuperi les diligències presentades fa gairebé dos anys.expressa al'alegria que senten després que elles tortures al jove santcugatenc que va ser detingut a la comissaria dedurant les protestes post-sentència de l'1-O. Fa uns mesos, l'advocada d'Alerta Solidària ja va aconseguir que en Guillem fos absolt de tots els càrrecs i, ara, després del revés del jutjat número 11 de Barcelona i la posterior ratificació de l'Audiència Provincial, el TC també li ha acabat. Tot i això, s'ho agafa amb"Després de dos anys", explica. ", afegeix assenyalant que moltes de les proves que s'haguessin pogut obtenir en un primer moment ara ja seran molt. No obstant això, celebra que finalment es pugui obrir una investigació sobre els fets denunciats amb l'esperança de veure asseguts els agents de la policia espanyola al judici.Malgrat tot, reconeix que seràtreure'n res de clar després de tant de temps. En aquest sentit, Pedemonte remarca laque genera saber, tal com afirma el TC, que les-les que es podrien aconseguir en aquest cas en que els fets van succeir a l'interior d'unes dependències policials sense testimonis ni càmeres-per condemnar a ningú. "Tot acaba sent la paraula de la víctima contra la paraula de l'agent", lamenta.Sigui com sigui, actualment tenende la Policia Nacional que van participar en ladel menor d'edat a la mateixa Via Laietana; tot i que aquests podrien no ser els mateixos que van exercir els presumptes maltractaments a l'interior de la comissaria.Pel que fa a lad'en Guillem i la seva família després de rebre aquesta última notícia, l'advocada relata que estan satisfets tot i que encara ho estanperquè no s'ho esperaven sent conscients de la tendència prèvia. Durant els pròxims dies, des d'Alerta Solidària s'informarà dels propers passos que emprendran conjuntament.

