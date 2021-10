Barcelona estrena un nou museu amb obres de Warhol, Bansky i Haring

El visitant troba en entrar l'obra de Damien Hirst d'un cor de brau amb ales de colom. Foto: Adrià Goula / Museu Moco

Barcelona tindrà des d'aquest divendres und'art contemporani, el(acrònim de modern i contemporani). Situat al carrer Montcada, davant del Museu Etnològic i de Cultures del Món, l'espai segueix els passos del que es va inaugurar a Amsterdam el 2016 i que ha aconseguit prop de dos milions de visitants.El museu Moco està ubicat al palau dels Cervelló, del segle XVI, i compta amb mil metres quadrats d'exposicions. El fundador,, ha llogat l'edifici per 20 anys i espera arribar a un públic jove, segons La Vanguardia. L'entrada costa 16,50 euros, preu que justifiquen perquè no reben subvencions.El nouté a l'entrada un cor de brau dissecat amb ales de colom i un ganivet que el travessa, una obra de Damien Hirst que va ser propietat del cantant George Michael. També s'hi poden veure obres d', Takashi Murakami oUna de les obres destacades és una escultura de Bansky d'un David sagnant que va regalar Brad Pitt a Angelina Jolie i que van vendre's en separar-se. A més, hi ha un espai d'obres digitals úniques, infalsificables, d'artistes com, Alotta Money i

