Els autònoms hauran de pagar el 2022 entre 96 i 225 euros més

Nova pujada en la quota dels autònoms: s'augmentarà entreel 2022 respecte de la xifra d'aquest any. Les organitzacions que agrupen els treballadors autònoms han mostrat també la sevaper haver-se assabentat pels mitjans de comunicació que el projecte de pressupostos de l'Estat del 2022 preveu unatant de les quotes mensuals com de la base de cotització.Amb aquestes noves mesures, amb les quals el govern espanyol pretén augmentar la seva recaptació en, s'augmentarà la base de cotització mínima () i el tipus fixat passarà del. A efectes pràctics, això suposarà que els 1,8 milions d'autònoms que cotitzen per la base mínima paguinal mes."Això provocarà que un autònom haurà de pagar, segons si és autònom persona física o autònom societari", ha denunciat el president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA),, que creu que aquest "no és el millor moment" per implantar una mesura d'aquesta naturalesa.Amor, a més, ha afirmat que molts treballadors per compte propi segueixen "" i ha recordat que el col·lectiu fa anys que suporta una situació "complicada". En la mateixa línia, des d'(UPTA) han lamentat que noméshagi presentat una proposició no de llei davant el Congrés dels Diputats per frenar aquesta mesura.

