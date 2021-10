A judici set independentistes per les protestes per la investidura fallida de Puigdemont

Set independentistes aniran ael proper 25 de novembre per les protestes per la investidura fallida de, el dia 30 de gener de 2018. Lademana penes d'entre dos i quatre anys depels delictes de desordres públics i lesions, i laen demana dos per a cada un dels acusats per agredir agents delsEstà previst que la vista s'allargui diversos dies, fins l'1 de desembre. Els encausats anunciaran actes de suport en les properes setmanes i han animat a qui ho vulgui a acompanyar-los el primer dia de judici a l'Des d', que pilota la defensa els activistes, exigeixen la retirada immediata de les acusacions particulars de l'administració catalana. "Anirem a judici amb el cap ben alt i denunciant la repressió de l'independentisme institucional contra l'independentisme mobilitzat", han dit els acusats a través d'un comunicat.Els implicats són veïns d'Arenys de Munt, Barcelona, el Pont de Vilomara, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Guixols i Vilanova i la Geltrú. Segons Alerta Solidària, en aquests tres anys de procediment fins a arribar a judici se'ls ha seguit,i investigat, i han estat detinguts durant 24 hores.Denuncien un "muntatge policial" cuinat peldurant l'època de Miquel Buch i que s'està reprimint el dret de protesta. "Nosaltres vam ser on tocava, no vam fallar mentre altres han d'amagar-se de la vergonya d'aquell dia", critiquen.

