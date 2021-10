Giró veu «venjança» en la decisió del Tribunal de Comptes i anuncia un recurs per salvar els avals

El tribunal rebutja el sistema de la Generalitat

"Indefensió total"

El conseller d'Economia i Hisenda,, ha qualificat la resolució del(TC) com una "decisió política amb ànim de venjança". Giró ja ha anunciat que elhi presentarà recurs, perquè els avals presentats per la Generalitat a través de l(ICF) són "plenament vigents i legals". El conseller ha dit que, en realitat, allò que vol l'òrgan fiscalitzador és "embargar directament" els béns dels 28 excàrrecs del Govern, i per això no ha donat cap termini abans d'executar la mesura. La decisió, ha constatat Giró, ha arribat "causalment" el dia que eli elhan arribat a un acord per renovar el Tribunal de Comptes, que ja fa mesos que actua amb el mandat caducat. En tot cas, el conseller també ha assegurat que continuaran parlant amb entitats financeres per aconseguir avaladors més enllà de l'ICF.La noticia ha agafat Giró de visita a empreses del país. En declaracions des de, el conseller ha insistit que els fonaments jurídics que emparen el decret de creació d'un fons de riscos deper assumir els avals dels encausats té el vistiplau del(CGE), del Parlament i fins i tot de l'Advocacia de l'Estat, que no el va recórrer al(TC). "Al Parlament, només 19 diputats van votar en contra del decret i l'Advocacia no ha vist cap indici d'inconstitucionalitat; nomési elhan presentat recurs", ha explicat Giró, que ha reiterat que la decisió del Tribunal de Comptés és "política" i no "jurídica". "Això no és ni una sentència, és una opinió d'una sèrie de persones nomenades políticament contra un decret llei que té tota una base jurídica que l'empara", ha deixat clar.Sigui com sigui, el Tribunal de Comptes demana l'dels exalts càrrecs cosa que demostra la voluntat de "venjança" de l'organisme. "No es dona un nou termini per buscar avals a les persones afectades, que van fer l'acció exterior que està contemplada a l'Estatut", ha afirmat Giró, que ha insistit que fins a l'octubre de 2017 no havien trobat cap irregularitat en la tasca diplomàtica de la Generalitat. "És a partir de l'octubre de 2017 que comencen a buscar tres peus al gat", ha insistit el conseller, que ha criticat que la decisió del Tribunal de Comptes hagi arribat sense cap avís previ a la Generalitat. En la situació actual, el Govern presentarà un recurs perquè el tribunal "argumenti" la decisió i, segons Giró, els avals presentats a través de l'ICF continuen endavant i són legals. "Avui per avui ens mantenim en aquesta posició, que és la que jurídicament ens empara", ha dit.El tribunal ha rebutjat aquest migdia el sistema del Govern per avalar les fiances dels encausats per l'acció exterior de la Generalitat. La magistrada instructora ja havia mostrat dubtes sobre la manera d'avalar i va demanar un informe a l'Advocacia de l'Estat abans de l'estiu. L'organisme, que depèn del, va evitar mullar-se. Finalment, la magistrada ha rebutjat el mètode de Giró perquè considera que la Generalitat, l'administració suposadament perjudicada per la conducta dels encausats, no pot ser qui avali els presumptes malversadors.La causa afecta una trentena d'alts càrrecs del Govern per un presumpte ús irregular de fons públics per promoure el procés a l'exterior a través de les delegacions i el Diplocat. Entre els afectats hi ha l'exsecretari del Diplocat, a qui se li reclamen 3,6 milions; l’exinterventora de la Generalitat(3,1 milions), l’exconseller de Presidència(2,9 milions), l’expresident(2,8 milions), l’exconseller d’Economia(2,7 milions), l’exconseller(2,1 milions), l’exvicepresident del Govern i líder d'ERC,(1,9 milions), i l’expresident i líder de Junts,(1,9 milions).Un dels afectats que ha parlat en les últimes hores és. L'expresident del Govern ha denunciat la situació d'"indefensió total i d'arbitrarietat" per la decisió del Tribunal de Comptes. En una roda de premsa als Jardins del Palau Robert, Mas ha advertit que s'està "en el pitjor dels escenaris" perquè el tribunal no dona marge als afectats per presentar els avals. Així, l'expresident ha explicat que ja ha presentat el seu pis com a garantia, però ha alertat que no sap si l'òrgan fiscalitzador l'acceptarà: "No en sabem res. Estem a la intempèrie", ha denunciat. Mas ha apuntat que si el tribunal acceptés el seu pis, ja seria "suficient" per aturar el seu cas. D'altra banda, a l'expresident no li consta que latingui "capacitat" per cobrir les despeses de tothom.

