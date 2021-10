El Gran Recapte d'Aliments només acceptarà donacions en diners

La 13 edició del, que se celebraràpromogut pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya, repeteix el format ideat l'any passat per la pandèmia i només acceptarà donacions monetàries en els diferents punts de recollida, que en aquesta edició incorpora també el petit comerç.En un comunicat difós aquest dijous, el Banc dels Aliments ha explicat que la "gran novetat" d'aquesta edició és laperquè, gràcies a una aplicació que utilitza tecnologia blockchain, es pot digitalitzar tot el procés de donació.Mitjançant l', les donacions queden registrades i es vinculen a una entitat social de la mateixa localitat o barri perquè, una vegada finalitzada la campanya, adquireixin els productes d'alimentació amb el saldo disponible en cada establiment.El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha reconegut que la incorporació del petit comerç era un "tema pendent" per al Gran Recapte i l'aplicació és una bona fórmula per crear xarxa amb les entitats socials de l'entorn dels comerços. Laa Catalunya és del, 6,2% en el cas de la pobresa extrema, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.Des de principi d’any el Banc dels Aliments ha distribuït més de; un context en el qual, per a la presidenta de la Fundació Banc dels Aliments, Roser Brutau, el Gran Recapte és "imprescindible".La relaxació de les mesures sanitàries permet enguany la, que segons han explicat, serà present en els punts de recollida el 19 i el 20 de novembre, a fi d’"animar la ciutadania a fer donacions en les línies de caixa", acció per a la qual preveuen que necessitaran uns 10.000 voluntaris.A més del voluntariat i lesals supermercats o mitjançant el petit comerç, el Gran Recapte també ha obert una pàgina web per a fer donacions des de l'11 de novembre fins a l'11 de desembre i un codi per a fercom a formes de participació. En l'edició anterior es van recaptar més de set milions d'euros que han permès proveir més de 5 milions de quilos de menjar, tan bàsics com oli, llet, pasta o arròs, com altres aliments d'alt valor nutritiu com els ous o el pollastre, segons ha detallat l'entitat.

