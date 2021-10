Veïns del Pallars s'oposen al mirador sobre el congost de Terradets

Un grup deha iniciat unaper intentar aturar la construcció d'unde ferro i vidre a, al municipi de, dins la serra del. El mirador principal estarà situat on finalitza el camí i sortirà en voladís sobre el congost de. Es tracta de la instal·lació d'una, en voladís sobre el buit, suportada per dos pilars cilíndrics inclinats. Un segon mirador, més discret, aprofitarà la mateixa roca per formar un balcó protegit sobre el barranc del bosc.Els contraris al projecte creuen que el mirador "” i que aquest tipus de construccions fomenten un tipus de desenvolupament turístic quequè s'intenta potenciar els darrers anys. Els promotors de la recollida de signatures demanen que s'arregli la pista perquè es pugui accedir a la zona i es faci un bon manteniment dels cartells que anuncien l'indret. A la petició ja s'hi ha adherit prop de 200 persones.Laés l'ens promotor de l'obra i ell'ens col·laborador. El consell comarcal ha publicat al DOGC l'aprovació del projecte, que preveu la inversió d’uns, així com la millora dels accessos i camins de la zona. Als miradors s'hi accedirà per un sender circular existent que tindrà origen i final prop de la central elèctrica del nucli de Cellers, vora el túnel de la C-13, on es construirà un punt de trobada amb panells interpretatius del recorregut, la geologia, la fauna i la flora.La carena de la Roca Regina, de roca calcària i amb unessobre la Conca de Tremp d'una banda i, de l'altra, sobre el Barranc del Bosc, avui dia "suposa un perill per als senderistes a causa de la seva verticalitat i la manca de punts assenyalats", apunta el projecte. Per fer els treballs de construcció dels miradors de la Roca Regina caldrà disposar d'un helicòpter, tant per al transport com per al muntatge.La que s’ha iniciat actualmentque s’ha organitzat contra el mirador de Roca Regina. La primera va ser fa dos anys , quan es va donar a conèixer el projecte per primer cop. En aquella ocasió, el llavors president en funcions de l’ens comarcal,, explicava que el consell comarcal havia de rebre una partida de 350.000 euros, dels quals se’n volien destinar uns 150.000 al mirador. La resta, segons Aranda, servirien per millorar la senyalització i adequació dels senders de la comarca.

