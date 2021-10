Podem desapareix de l'Ajuntament de Sabadell

Porta oberta a formar un partit?

de la segona tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell,, deha culminat amb la dissolució del grup municipal i, per tant,dins el govern municipal, com a segona tinent d'alcalde.Un canvi que es farà visible en la propera sessió ordinària del ple, prevista per al dimarts 2 de novembre. El nou escenari farà que Morell deixi de tenir els dos tècnics i-una mica més de 3.000 euros- que li pertocava a la formació."Continuaré amb la meva tasca com a segona tinent d'alcaldessa,. Ha insistit, igual que ho va fer a l'estiu , quei seguirà fins al 2023.Morell ha explicat que un cop va rebre la documentació sobre la seva expulsió del partit, i la va examinar,perquèi se suspengués la seva sortida, cosa que, tal com ha dit,i ara es tradueix enpel seu cas.Ha defensat la seva feina des del moment que va decidir liderar el projecte per presentar-se a les eleccions municipals de 2019 : "Sempre he tractat els temes on els havia de tractar". I Ha afegit:. I ha recordat, entre d'altres episodis, l'assemblea per validar l'acord de governabilitat amb el PSC La secretària general de Podem Catalunya,ha demanat a Morell, un cop ha culminat la seva expulsió del partit, que faci "un pas al costat per coherència i responsabilitat" . Abellán li ha reclamat el retorn de l'acta de regidora.Morell no s'ha pronunciat sobre una futurible candidatura per als comicis de 2023, ha garantit que continuaran "unides i organitzades" i que "en els pròxims mesos veurem".Ha afirmat que és, perquè la cúpula del projecte que la va acompanyar inicialment ha deixat la militància. Fins i tot,, ha remarcat el membre de la formació, Javier Garrido, entre els quals el seu portaveu, Antonio Ontiveros.

