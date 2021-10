Multa de 4.000 euros per posar una persona en un grup de Whatsapp sense permís

Els grups depoden convertir-se en un malson per als membres que en formen part. En aquesta ocasió, però, ho és per al seu creador: el, un club esportiu de Còrdova. I és que, en afegir una exsòcia al grup, va rebre una demanda que costaràa l'entitat.El cas es va obrir a finals del 2020, quan el Sansueña va crear un grup de Whatsapp perPel que sembla, però, rebre els horaris dels partits no va fer enfadar una exsòcia que portavaaixí que va posar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.La demandant va argumentar que no se li havia demanati l'organisme va acceptar la protesta. Així, s'ha imposat al club una multa de 4.000 euros. Amb tot, la sanció no només s'explica pel fet d'haver utilitzat les dades de l'exsòcia; és més elevada pel fet d'haverdurant aquests 10 anys.​​

