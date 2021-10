«Català en guàrdia»: NacióDigital radiografia la situació de la llengua

Elviu un moment complicat. L'ús social de la llengua recula, les noves formes de consum cultural l'amenacen, continua tenint àmbits vedats i la política lingüística ha quedat desatesa. Quina és la situació real del català? N’hi hauria prou amb un estat? La immersió encara funciona? Què hi poden fer TV3 i el Govern? Com trien llengua els nous creadors? Són preguntes a fer i respondre, sense alarmisme, però amb exigència.És per això que, des de comencem aquest cap de setmana l'especial "Català en guàrdia", un espai patrocinat per Plataforma per la Llengua i la Fundació PuntCat , dues entitats compromeses amb la defensa de la llengua, per tal de radiografiar i avaluar el moment que viu el català a casa nostra i als Països Catalans.

Joc interactiu per saber el vostre nivell de català

L'especial abordarà lades de tots els punts de vista. Inclourà entrevistes, dades i reportatges, la veu dels experts i testimonis, i també un joc interactiu, amb premis, per comprovar el vostre nivell. Tot plegat, a càrrec de la redacció de. Hi haurà uninicial de la situació, amb una anàlisi del perfil dels parlants i també sobre la salut territorial del català. També tindrem un punt de vista històric i de balanç de la feina feta aquests darrers anys per protegir i impulsar la llengua. S'ha fet tot el que s'havia de fer? Tindran protagonisme també els voluntaris que defensen la llengua des de la societat civil, es farà un repàs de l'ofensiva judicial contra el català, que és una part del problema, i es plantejarà el debat sobre el català en una Catalunya independent.En ple segle XXI, és clau també abordar el paper de les noves tecnologies, de l'audiovisual i de lesde continguts com Netflix o Disney+. No es pot oblidar, tampoc, el pes que té la CCMA a l'hora de promoure el català ni tampoc la feina que poden fer elsde contingut per fer arribar la llengua al públic més jove. Des d'un punt de vista institucional, l'especial també inclourà una entrevista amb el secretari de Política Lingüística,, que ha de tenir un paper important aquesta legislatura. "Català en guàrdia" comença aquest cap de setmana i s'allargarà fins a mitjans de novembre.A partir d'aquest cap de setmana també podreu començar a j ugar a "Caça la falta", l'interactiu que hem preparat sobre llengua . Amb una quarantena de preguntes, algunes més fàcils que d'altres i en alguns casos lligades a l'actualitat i amb un punt satíric, podreu conèixer el vostre nivell.Si hi participeu entrareu alde tres: un lot de formatges i vins del país, amb tres ampolles de Mimat blanc de Giró Ribot (DO Penedès) i sis formatges catalans cortesia de Formatgeacasa.cat ; un lot de llibres, amb tres novetats editorials de periodistes de; i 10 dominis punt.cat (codi promocional gratuït) gentilesa de Fundació PuntCat. Per optar als premis, només cal introduir el correu electrònic.