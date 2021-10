La normalitat prepandèmia s'instal·la a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

va comparèixer el 31 de maig del 2020 amb aire triomfalista. Va anunciar que l'última pròrroga prevista de l'estat d'alarma decauria el 21 de juny i va solemnitzar l'arribada de la, un concepte amb el qual el govern espanyol pretenia salvar la campanya d'estiu després de la primera onada del coronavirus. Les administracions es preparaven per gestionar el nou escenari, amb més protagonisme per a les comunitats autonòmes, i totes les activitats cancel·lades per la pandèmia posaven rumb a la reobertura. Més d'un any i quatre onades més de coronavirus després,amb la recuperació del 100% de l'aforament en, equipaments culturals i esdeveniments esportius a l'aire lliure. L'única senyal d'excepció serà la mascareta, obligatòria en interiors i que es mantindrà, també, a les escoles.L'encarregat d'anunciar aquestes mesures va ser el president de la Generalitat,, que va comparèixer dimarts per verbalitzar la fi de pràcticament totes les restriccions davant la bona salut dels indicadors -els ingressats a les UCI per coronavirus es troben per sota dels 100 pacientx- i les dades de vacunació. El percentatge de catalans immunitzats és superior al 82%, de manera que encara hi ha un 17% de ciutadans que no han fet ús de la vacuna . En un primer moment, els epidemiòlegs sostenien que la immunitat de grup arribaria amb el 70% de la població vacunada, però ara la situen en el 90%. Davant la lentitud del ritme actual d'immunització, les bones dades d'ingressats i la necessitat d'impulsar la reactivació econòmica,L'únic sector que encara no disposarà del 100% de l'aforament permès serà l', en marxa des de la setmana passada amb un 70% de capacitat i amb l'obligació de fer servir el passaport Covid per entrar als recintes. Aragonès va dubtar durant setmanes de si posar en marxa aquesta mesura, i finalment va decidir impulsar-la veient l'experiència en altres països i comunitats. El Govern no es volia arriscar a reobrir un sector tan delicat com l'oci nocturn després de veure com la, amb festivals de música a ple rendiment sense la població més jove vacunada, va catapultar la cinquena onada, molt pronunciada pel que fa a contagis i ingressos malgrat queLa normalitat s'instal·la aquest divendres en tots els equipaments culturals -museus, teatres, cinemes, biblioteques-, en parcs temàtics i també en els esdeveniments esportius a l'aire lliure. Això vol dir, per exemple, que els camps de fubtol ja poden tornar a tenir un aforament del 100%. En el cas del, això permetrà alrebre eli alamb prop de 100.000 aficionats a l'estadi, una circumstància que no es produeix des del març del 2020. Fins ara, elhavia optat per la prudència i per rebaixar les recomanacions fetes des del govern espanyol.De fet, l'organisme que ha liderat el combat contra la pandèmia ha decidit rebaixar la situació ai no a, com estava vigent fins ara. Des de l'arrencada de la crisi sanitària, a Catalunya s'hi han registrat. La Generalitat es prepara ara per atendre tant la gestió de coronavirus com de la resta de malalties estacionals -la grip- que afectaran la ciutadania en els propers mesos. "La malaltia continuarà entre nosaltres i hi haurà gent que, malauradament,", ha assenyalat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a RAC1.

