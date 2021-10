El nou Vall d'Hebron traslladarà les consultes externes a un nou edifici a l'altra banda de la ronda

Aquest dijous s'ha presentat el pla de, el més gran de Catalunya, que inclou dos nous edificis. Un dels nous edificis, conegut com a Teixonera, centralitzarà les proves diagnòstiques i lesd'especialitats, que ara estan repartides en diversos espais dins de l'hospital.S'ubicarà, sobre la llosa que cobreix les cotxeres de la línia 3 del Metro, i tindrà 36.000 metres quadrats i costarà prop de 70 milions d'euros. Està previst que obri el 2024 o el 2025.L'altre edifici, amb el nom "FUL" (per les sigles de Farmàcia, Urgències i Logístic); inclourà la "farmàcia del segle XXI"; amb plataforma robotitzada, i centralitzarà les, que continuaran a l'hospital infantil, segons ha detallat, gerent del centre hospitalari.Aquest edifici, encara en redacció i que ocuparà 28.000 metres quadrats, connectarà per un entramat soterrani l'Hospital General amb Traumatologia. Es preveu que costi prop de 90 milions d'euros, dels quals una part es finançarà amb fons Feder de la Unió Europea, i obrirà a finals del 2028.Una de les principals finalitats del projecte és unir les urgències de traumatologia amb les generals, amb un sol punt de triatge per garantir "una atenció més ràpida". El conseller de Salut,, ha defensat que la reforma permetrà "esponjar el campus" en traslladar les consultes externes a l'altra banda de la ronda de Dalt, per facilitar així l'accés a un centre que actua com a hospital referència per a tot Catalunya en casos greus com els trasplantaments o els cremats.A més dels nous edificis, està a punt de posar-se la primera pedra de l', amb un cost pròxim als 40 milions d'euros, la meitat dels quals van destinats a crear el primer sincrotró del sistema públic de salut "per donar resposta als fàrmacs radioactius".El projecte de reforma va "més enllà del que és purament assistencial", segons Salazar, per la qual cosa ha demanat "les complicitats de totes les administracions". En aquest sentit, ha destacat que s'obrirà una zona verda en l'espai que comunica els barris de Montbau i Sant Genís. "És un projecte de ciutat i un projecte del sistema nacional de salut", ha remarcat.La reforma també inclou un gran eix vertical i tres avingudes que "racionalitzen" l'espai, a més d'una circumval·lació per millorar la connexió amb l'exterior i una nova façana amb un pòrtic que permeti l'accés des del carrer.Durant les obres s'habilitaran tres plantes d'hospitalització al parc sanitari Pere Virgili per atendre pacients del Vall d'Hebron.En ampliació

