Busquen un jove desaparegut fa més d'un mes a Barcelona

Unque resideix ava desaparèixer a la capital catalana a principis de setembre i encara no se l'ha localitzat. Els Mossos d'Esquadra van rebre una denúncia de l'entorn del jove el 5 de setembre ja que no tenien notícies seves des del dia 3. La policia catalana va obrir una investigació per localitzar-lo però a hores d'ara no ha estat així.L'entorn del jove ha obert una petició a Change.org onquan anava cap a l'aeroport a agafar un vol a Kíev per visitar la seva mare. El jove, segons el relat dels seus amics,aquella nit amb un amic a Kíev i va ser aquest qui va alertar que no havia arribat a Ucraïna.Amb la petició, els amics demanen signatures per exigir a les autoritats que tractin el cas amb el degut respecte ja que consideren queLa policia catalana assegura però que la investigació es manté oberta i que s'han fet totes les gestions possibles, així com que s'ha informat el jutjat que porta el cas.

