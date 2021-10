L'oposició espera que Albiol dimiteixi en les pròximes hores i faciliti un nou govern a Badalona

Els partits de l'estan aplanant el camí per presentar unaque faciliti la sortida dede l'alcaldia i esperen que el dirigent del PPen les pròximes hores si es veu acorralat pel moviment polític. La vinculació de l'alcalde amb una societat en un paradís fiscal -revelada en el marc de la investigació periodística dels- ha activat els grups municipals de Badalona, fins al punt que la voluntat d'acord entre elper fer fora Albiol és total, tal com apunten fonts consultades per l'ACN. A mesura que passen les hores, la distància entre els partits es va reduint i es fa més present la possibilitat d'un canvi de govern a la ciutat. "", coincideixen a dir ara fonts socialistes i de Guanyem per apuntar la possibilitat d'entesa.Les converses per materialitzar el relleu a l'alcaldia no està del tot definit. El líder del PSC,, ha demanat reiteradament a Albiol que sigui ell mateix qui dimiteixi. Els socialistes creuen que és l'alcalde qui ha de fer el pas i deixar el càrrec arran de les sospites decomeses pel dirigent del PP. De moment, Albiol ha apuntat que no dimitirà. Guanyem Badalona i el PSC coincideixen a afirmar que el relleu s'ha de fer "" i que la negociació no es pot enrocar molts dies, per tal que el govern municipal pugui "recuperar l'estabilitat" el més aviat possible.La situació recorda anteriors episodis viscuts a Badalona, on la falta d'entesa entre els grups municipals va facilitar l'accés d'Albiol a l'alcaldia . És el que va passar el maig del 2020, quan el líder del PP va recuperar el govern de Badalona aprofitant ladel socialista, després que l'exalcalde trenqués el confinament municipal, fos detingut per conduir begut i protagonitzés un aldarull amb agents de la Guàrdia Urbana a Barcelona. Laentre el PSC i Guanyem va cedir el control de l'alcaldia als populars.Guanyem assegura que "cal esmenar errors,i possibilitar un govern democràtic amb la majoria del ple". El PSC, per la seva part, demana "no precipitar-se" i recalca que, preferiblement, ha de ser Albiol qui dimiteixi per evitar un final traumàtic.La revelació de les presumptes irregularitats d'Albiol, coneguda dimecres en el marc dels Papers de Pandora, han tingut un segon episodi. La Sexta, un dels mitjans que formen part del consorci d'investigació, ha publicat que l'alcalde de Badalona va compartir amb el seu número dos a l'Ajuntament,, el poder general de la societat radicada a Belice, paradís fiscal, i creada en un despatx d'Andorra. Tant Albiol com Riera consten com a apoderats de-firma gestada l'1 de gener del 2005-, quan tots dos eren regidors del consistori.

