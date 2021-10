El Premi Planeta incrementa la seva dotació fins a 1 milió d'euros en la seva 70 edició

El president del Grup Planeta,, ha anunciat aquest dijous. Fins ara era de 601.000 euros per a l'obra guanyadora i 150.250 per a l'obra finalista. L'increment es farà efectiu des d'aquest mateix any. Així que el guanyador del guardó guanyarà ja 1 milió d'euros aquest 2021 i el finalista 200.000 euros. Creuheras ho ha dit en la roda de premsa de presentació de ladel guardó, que es concedirà demà en un acte al MNAC.Elarriba a la seva LXX edició, amb la que ha estat una participació rècord en la història del guardó. Un total dehan competit, convertint així la xifra d'originals en la més alta en els 70 anys d'història del guardó. És una de les dades que ha destacat aquest dijous el president del grup editorial, Josep Creuheras, en la roda de premsa per explicar l'actual edició. Demà divendres es farà la cerimònia de lliurament del guardó al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), amb assistència dels reis.Creuheras ha anunciat un increment 1 milió d'eurosQueda ja molt llunyana aquella data del 1951, quan el premi estava dotat en 40.000 pessetes. El Planeta de Novel·la estava dotat fins ara amb 601.000 euros per a l'obra guanyadora i 150.250 euros per a la finalista. Eldel guardó l'integrenFa uns dies es va conèixer el llistat de lesamb el nom dels autors o els pseudònims: Cadáveres insepultos, d'Escolarca de Clazómenes (pseudònim); Descalza voy contigo, d'Antimio Cruz Bustamante; Ciudad de fuego, de Sergio López (pseudònim); La llama del pasado, d'Aurelio González González; Barbarie, d'El Arlequinado (pseudònim); El túnel de Oliva, de Jorge Sánchez López; El viaje, de Camilla Seymour (pseudònim); El canto del grajo, de Fermina Cobos (pseudònim); Hijos de la ira, de Yuri Zhivago (pseudònim) i Donde el recuerdo nos lleve, d’Elahanleys (pseudònim).La procedència de les novel·les rebudes és molt diversa. A més de l'estat espanyol, destaquenAmèrica del Nord (53), Amèrica Central (9) i la resta d'Europa (23).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor