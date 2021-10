Argimon descarta una nova onada, però avisa d'una grip «dura»

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha descartat que es produeixi una nova onada de Covid-19 tal com s'han anat succeint fins ara, però ha assegurat que hi haurà "repunts", segons ha explicat en una entrevista a RAC1. A més, ha detallat que aquests repunts poden fer pujar l'Rt fins a més d'1 - ara se situa en 0,78 , que significa que cada 100 contagiats infecten 78 persones-, però ha asseverat que això està previst.D'altra banda, Argimon ha reconegut la preocupació perquè hi hagi una campanya de la grip "dura" i que es pugui sumar la Covid, al mateix temps que ha recordat que abans del coronavirus la gent també moria per la grip.Argimon ha celebrat que aquest divendres es faci un pas més cap a la normalitat, però ha recordat que es tracta d'una prova, un "assaig i error" i que caldrà veure com evolucionen les dades en els quinze dies vinents abans de prendre cap decisió nova. D'altra banda, ha assegurat que l'aforament als pavellons interiors serà del 100% aquest cap de setmana.D'altra banda, ha considerat que no tindria sentit iniciar ara un procés d'acreditació perquè els tests que es fan a les farmàcies serveixin per obtenir elperquè això trigaria mesos i l'objectiu és que aquest certificat es pugui retirar en unes setmanes.En clau pressupostària, ha assegurat que el sistema sanitari necessita una despesa anual de 13.800 milions d'euros, que és el que es va gastar l'any passat. Ha afegit, però, que tot just s'estan parlant els comptes i no hi ha cap xifra encara.

