ERC rebutja la llei de memòria històrica del PSOE a les portes de negociar els pressupostos

"No hi ha". Aquesta és la diagnosi que ha fet el portaveu d'ERC al Congrés,, just abans que el govern depresenti la seva llei de memòria al. Els republicans han registrat una esmena a la totalitat i aspiren a esmenar la llei en comissió. "Fa 14 anys ja es va cometre l'error de deixar fora ERC. Una bona llei de memòria hauria de comptar amb l'aval dels: el PSOE, el PNB i ERC", ha advertit el dirigent republicà, que ha fet aquestes declaracions a les portes de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat.Segons Rufián, la norma que plantegen els socialistes manté reticències com reconèixer el franquisme com a feixisme o bé considerar la cúpula catòlica com a "col·laboradora necessària amb el règim feixista". A més del xoc per aquesta llei, ERC també aspira aen laque promou el govern espanyol.Amb tot, Rufián ha subratllat que ERC està a hores d'ara en el no als pressupostos, tal i com va explicar la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta . Ha insistit que utilitzaran "tota la força negociadora" dels seus 13 diputats saben que són clau per a l'aprovació dels comptes però no ha revelat quines seran les reclamacions que faran per "no fer un flac favor" a la negociació. En tot cas, ha precisat que ni publiciten ni utilitzaran. "No desaprofitarem cap oportunitat per millorar la vida dels catalans i això passa pels pressupostos", ha insistit.Malgrat la bona predisposició a negociar, Rufián ha advertit els socialistes quei que l'únic que s'ha d'aïllar de la negociació dels comptes és la taula sobre el conflicte. Ho ha dit preguntat sobre si elseria una de les reivindicacions que posaran sobre la taula per avalar els pressupostos. Preguntat perquè la dreta carregui contra uns pressupostos que considera que preveuen massa inversió per a Catalunya, Rufián ha replicat que l'Estat mereix una dreta que sigui "democràtica i europea" i no una que pacti amb l'extrema dreta i esperoni "debats infantils".Sobre la insistència dede negociar plegats els pressupostos de l'Estat, Rufián ha deixat anar que ésque mentre volen asseure's a negociar els comptes amb el PSOE deixin vacants les cadires a la taula de negociació. "Com més ens barallem pel passat i pel present més present i més futur li regalem al PSC", ha conclòs.

