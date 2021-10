El CAC recomana a les famílies que els menors d'edat no vegin «El juego del calamar»

Per què ha triomfat tant la sèrie?

recomana a totes les famílies catalanes que els menors no visualitzin la sèrie d'èxit de Netflix,. En un comunicat, el president del CAC, Roger Loppacher, insta a fer ús del control parental que ofereixen les plataformes per tal d'evitar polèmiques com les de la sèrie sud-coreana arreu de les escoles del país. Diverses famílies es queixaven des de diferents vies, sobretot a les xarxes socials, que els menors reproduïen escenes violentes de la sèrie a través de jocs.Des del CAC informen que es preparen uns tutorials adreçats als pares i mares per fer un ús efectiu dels sistemes de protecció que ofereixen les plataformes de servei per streaming.tenen espais concrets que permeten una visualització de continguts segura i controlada pels pares i mares. En el cas de, per exemple, el control és gairebé natural donada la majoria de productes que ofereix el catàleg.El president del CAC considera que "els menors de 16 anys no haurien de veure la sèrie perquè conté continguts perjudicials" i demana a les famílies que se segueixi la senyalització de les plataformes, en aquest cas de Netflix.: ahir mateix, la multinacional nord-americana va comunicar que El juego del calamar trencava el rècord absolut de visualitzacions per part d'una sèrie. Més de 111 milions de persones a tot el planeta ja l'han vista, i moltes d'elles, joves, adolescents i menors.La ficció sud-coreana és una de les més exitoses de l'última dècada., victoriosa als Oscars el 2020, va suposar la culminació d'una indústria cinematogràfica i serièfila que ha enlluernat la crítica (i més tard, el públic) durant tot el segle XXI. El juego del calamar, però sobretot és la prolongació d'un gènere que segueix aglutinant aficionats que acaben esdevenint veritables addictes de la trama.Les distopies apocalíptiques i futuristes són un dels reclams més sol·licitats per part del públic en l'era moderna del cinema, les ficcions i els documentals. Però dins d'aquesta secció hi trobem un subgènere encara més reclamat -que ha derivat en tota mena de videojocs multijugador- com és el. El juego del calamar, creada per, aconsegueix un còctel d'ingredients que converteix la sèrie en una addicció permanent per a l'espectador. El poder, el control distòpic, els missatges polítics, la supervivència humana i els dilemes filosòfics es barregen en una recepta que sap donar peixet a l'espectador en crear situacions de màxima intriga i dependència "pel que vindrà" en el pròxim episodi.

