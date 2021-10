El fotoperiodista Albert Garcia nega haver agredit cap agent: «Al contrari, em van agredir a mi»

"M'empenyen, els ho recrimino i em detenen"

Suport de la professió

El fotoperiodista d'El Paísha negat aquest dijous davant del jutge haver agredit cap agent de ladurant les protestes de la sentència, concretament el dia 18 d'octubre al vespre entre la plaça Urquinaona i la prefectura de Via Laietana. Garcia, que ha rebut el suport de la professió a les portes de la Ciutat de la Justícia, s'enfrontava inicialment a 18 mesos de presó per atemptat a l'autoritat, però finalment la Fiscalia ha rebaixat fins a dues vegades l'acusació -al principi i al final de la vista- i ha acabat demanant una multa de 4.800 euros per resistència i lesions.A preguntes de la fiscal, Garcia ha explicat que va estar des de les sis de la tarda fins les deu i mitja de la nit cobrint les protestes del dia 18 d'octubre de 2019. Estava a prop de la prefectura de, i també va fer fotos de lades d'un pis del carrer Jonqueres. Duia l'acreditació de premsa i el braçalet oficial taronja fluorescent. També ha detallat com anava vestit i ha especificat que duia casc i ulleres de protecció per evitar impactes, així com una màscara per a gasos lacrimògens. Aquell dia portava dues càmeres, diversos objectius, flaix i un portàtil. "Tot estava molt tranquil. Van passar uns joves i els policies els van dir que marxessin de la plaça Urquinaona", ha detallat.De cop, ha dit, els agents van començar a colpejar el grup de joves. "Per mi va ser una actuació fora de qualsevolpolicial. Quan ho vaig veure vaig voler fotografiar-ho des d'una distància prudencial", ha explicat. En un moment donat, un dels policies va fer "un comentari" sobre "la premsa". "Jo estava concentrat en lai se'm va posar un agent davant meu per ocultar-me la imatge. Vaig intentar moure'm per poder fer la foto i l'agent m'anava tapant", ha explicat. Després l'agent va clavar-li una empenta i l'acusat li va recriminar l'actuació i va demanar explicacions al policia. "Jo estava treballant, no havia de rebre aquest cop. Va ser un cop al pit", ha explicat.Després de les explicacions, l'agent va dir que l'havia agredit i va demanar a uns companys seus que em detinguessin. "No vaig entendre res. Un agent em va aixecar pel coll, em van llançar al terra i em van immobilitzar i colpejar a la cara", ha explicat. Després el van traslladar cap a la comissaria de la Via Laietana. Garcia ha negat haver agredit en cap moment l'agent de la policia. "Al contrari, em van agredir a mi", ha assegurat.La Fiscalia ha mostrat uns vídeos sobre les actuacions policials del dia 18 d'octubre, concretament de l'incident entre Garcia i l'agent. "Tot va ser molt ràpid. Jo fotografiava l'actuació policial contra els joves.. L'agent no em va dir res en cap moment, ni que m'apartés ni res", ha afirmat el fotoperiodista. També ha negat cap reunió amb Pablo Ordaz, el redactor en cap d'El País. "No hi va haver cap contacte. Això que apareix als atestats és absolutament fals. És mentida", ha deixat clar.A preguntes de la, Garcia ha explicat que la seva relació amb El País és amb el cap de fotografia, que li fa els encàrrecs. "Ningú més a part d'ell em va els encàrrecs", ha assegurat. Ha explicat que va dinar amb el cap de fotografia perquè havia vingut un fotògraf de Galícia, i van acordar com cobririen les protestes. "Primer vaig anar a Passeig de Gràcia i després vaig decidir baixar a plaça Urquinaona. En tot moment li comento tot al cap de fotografia", ha explicat. Les fotografies de l'incident es van fer amb un objectiu de 50 mil·límetres. ​Tant ell com la resta de professionals que hi havia en aquell moment cobrint les protestes -alguns dels quals han declarat com a testimonis- han negat els fets.A les portes de ladesenes de periodistes s'han concentrat per donar suport a Garcia abans del judici. Entre crits d'"absolució", els professionals han denunciat que la persecució contra el fotoperiodista d'El País és "censura" i han exigit que es respecti la llibertat de premsa. Consideren que el judici és un "judici a la premsa". En declaracions als mitjans aquests últims dies, Garcia ha reivindicat la seva innocència. "Només he d'explicar la veritat", deia ahir a la Ser.

