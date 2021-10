Els Catarres celebren deu anys de carrera amb un llibre escrit per Jordi Basté

Entre altres documents, Els Catarres X: secrets i confessions d'una dècada salvatge recull els correus electrònics amb els quals l'any 2010 l'Èric Vergés i el Joan Riera van intentar convèncer la Roser Cruells per unir-se al grup, d'un estil que aleshores definien com "folk ballable en català".A més,amb la indústria de la música, així com concerts internacionals, confessions i ensurts, com quan l'amor va posar en perill la continuïtat del grup o quan en Joan va fer un exercici d'autoestima que va acabar inspirant la cançó Jenifer, segons detalla un comunicat de l'editorial.Els Catarres, amb quatre àlbums publicats, deuen a les xarxes socials la seva irrupció al panorama musical català, convertits en "el primer grup català de pop festiu que va sonar a les ràdios comercials". Els d'Aiguafreda també han estat protagonistes de nombroses accions reivindicatives, com quan van decidir fer una gira de catorze dies per a l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASSAC) que els va fer omplir les set principals sales de Barcelona.