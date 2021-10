Xavier Novell demana cita per casar-se pel civil

Novetats sobre el bisbe emèrit de Solsona. Ara, segons ha explicat El Mundo, ha sol·licitat la documentació necessària per poderamb la seva parella per la via civil. Així doncs, Novell i la psicòloga i escriptora de novel·la eròtica,, van registrar el passatalla sol·licitud per contraure matrimoni.D'aquesta manera consta al document signat pel jutge de pau,, al qual El Mundo explica que hi ha tingut accés. En el document, i en compliment de l'article 246 del Reglament del Registre Civil, el jutge convida a totes les persones que coneguin "" per a la celebració d'aquest matrimoni civil que "ho manifestin per escrit o de paraula a aquest jutjat en un termini de quinze dies".va capgirar la seva vida als 52 anys, després d'haver penjat el bàcul de bisbe de Solsona i els hàbits de sacerdot. Ordenat l'any, el seu periple eclesiàstic va estar marcat per haver esdevingut un bisbeambi una ferma decisió de fer públics els seus postulats, encara que generessin renou social i polític. Ara, s'ha allunyat de la seva diòcesi i també deDesprés de mantenir diverses reunions amb elal-, Novell s'ha fet fonedís un cop sabuda la notícia de la seva relació sentimental, una informació que ell mateix va admetre que no es podia amagar i que seria publicada tard o d’hora, tot i no voler explicar-la obertament el dia que ella va donar a conèixer.

