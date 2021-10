El Govern modifica els protocols contra la violència masclista

Lluita contra la violència institucional

El Govern impulsarà canvis en elsdavant de casos de. La consellera d'Igualtat i Feminismes,, en una compareixença amb el president de la Generalitat,, ha explicat que es vol definir un nou model d'atenció que ofereixi una resposta més "individualitzada" per a les dones.En concret, el Govern preveu millorar la resposta institucional que s'ofereix a través de dues eines: el nouo la temptativa de feminicidi i l'actualització del, això últim amb la idea d'homogeneïtzar tots els plans sectorials actualment existents. Verge ho ha presentat durant la reunió de la Comissió nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista.Per la seva banda, Aragonès, ha assenyalat a l'inici de la reunió que es destinaran recursos i el Govern assumirà un canvi en ladavant dels casos de violència masclista per evitar la revictimització i fomentar un acompanyament en la reparació i aconseguir justícia.La consellera Verge ha explicat que entre les diferents accions previstes s'ampliaran els serveis de lai s'oferirà un nou model d'abordatge de les violències sexuals, ambper a nenes, adolescents, dones grans i dones amb discapacitat, per exemple. També s'enfortirà la coordinació del circuit dei atenció amb els ens locals, garantint "equitat territorial i desplegant una perspectiva comunitària".El nou Protocol d'actuació davant dels feminicidis o la temptativa de feminicidi, per exemple, incideix en laactuant en l'entorn familiar, comunitari, educatiu i també en les professionals que hi estan treballant. Així, per exemple, en tots els casos que hi hagi infants i adolescents víctimes també de violència masclista vinculada al feminicidi o la seva temptativa, el treball s'iniciarà amb elEl document també apunta cap al, on es generarà una metodologia específica per l’anàlisi de cada una de les situacions, així com l'actualització i millora del protocol de. A banda, es millorarà l'accés a la prestació i a les indemnitzacions a les dones que han patit violència, així com als seus fills, i es desenvoluparanen àmbits com l'educatiu, l'obstètric, el digital o el polític.La consellera ha posat èmfasi en la necessitat de fer front a lai ha citat com a exemples d'aquesta l'omissió a l'hora d'activar un protocol en una administració o universitat o no tenir en compte elsde violència a l'hora d'estipular els drets de custòdia d'una visita, per exemple."Cada situació de violència institucional suposa una greu distància entre els drets reconeguts i els. Implica una fallida de l'obligació de garantir les condicions que permetin a lesreconstruir les seves vides", ha afirmat.Per això, ha insistit en la necessitat de lai d'un nou model d'atenció més. "No hem de fer que les dones s'adaptin als serveis existents sinó que els serveis s'adaptin a les necessitats de les dones", ha afegit. En aquest sentit, ha dit, es desenvolupen actuacions en àmbits com el policial, el judicial o els forenses que intervenen en processos judicials de violència masclista.

