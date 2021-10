Una tempesta solar podria afectar les comunicacions de la Terra

L'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NWS-NOAA), que pertany al departament de Defensa dels, ha advertit sobre una possibleque podria afectar algunesde la. Això es produiria per unamassiva, un fenomen conegut com a ejecció de massa coronal (CME).Els meteoròlegs estatunidencs la van detectar el dissabte, i han advertit que podria afectar majoritàriament el, però que també pot generar afectacions en algunes zones d'Europa. Això es deu al fet que són zones ambmés altes, i per tant, estan més exposades.Així doncs, la tempesta geomagnètica pot generar "irregularitats d'orientació en els satèl·lits afectats", i per això es produiran problemes en la. Tot i això, però, els experts de lahan matisat que la tempesta serà de categoria(risc moderadament fort), quan el rang més elevat en l'escala és de​​

