ja és la sèrie més vista de la història de. Menys d'un mes després de la seva estrena -el 17 de setembre-,de la plataforma ja han devorat la sèrie. Amb tot, hi ha detalls que poca gent ha descobert, com ara alguns errors visibles durant els nou capítols que formen la primera temporada de la ficció coreana.En aquest sentit, una publicació a Reddit ha revelat un nou. I és que una de les protagonistes,-jugadora número 067-, té accent de Corea del Nord, un fet només detectable en versió original.En conseqüència, el personatge interpretat perintentaamb els altres companys, que la increpen per haver fugit del seu país d'origen. De fet, el públic sud-coreà també pot comprovar com enno amaga gens el seu accent. Un detall que, en les versions doblades o, simplement per als espectadors que no parlen coreà, passa per alt.

