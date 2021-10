Ayuso, en peu de guerra contra Instagram

La imatge esborrada i posteriorment restaurada. Foto: Instagram

La presidenta madrilenya,, ha situat aquest dimecres a la diana de les seves crítiques la xarxa social. La raó ha estat que la plataforma va esborrar una fotografia que va publicar en què posava amb el periodista taurí David Casas Ramos a la plaça de toros de Las Ventas. Posteriorment, la imatge ha estat restaurada i la xarxa ha admès que ha estat una errada tècnica.La Comunitat de Madrid ha atribuït laa "motius ideològics" i la mateixa Ayuso ha compartit una imatge similar a l'esborrada i ha ironitzat que potser també l'hi "treuran" aquesta perquè, "com pot veure tothom, és molt violenta". "Com se'ns acut estar en una plaça de toros!", ha dit.Ayuso ha anat més enllà i ha criticat lesperquè fan que la gent pensi "que està connectada amb el món i ben informada", però a causa dels "algorismes" al final és "tot el contrari perquè arriba només la informació que agrada, la que entén la màquina que llegiràs amb més interès"."Tot el dia consumint una informació en un mateix sentit" fa que les persones es vagin "aïllant cada vegada dels altres", ha opinat. "Ens anem dividint i cada vegada sabem menys, coneixem menys i debatem menys", ha afegit. Per a Ayuso, per lluitar contra això el que es pot fer és anar "als mitjans" i obrir el debat sobre la censura a les xarxes. "Al mateix Trump li van tancar Twitter", ha rememorat.​​

