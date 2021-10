Bartomeu acusa la junta de Laporta de manipular les xifres de l'auditoria

Nou comunicat de l'expresident del, sobre la situació econòmica del club. Ara, acusa la junta de Joan Laporta d'haver manipulat les xifres de l'auditoria que va presentar el CEO del club , dimecres passat, i defensa que el club "mai ha estat en risc deEn concret, Bartomeu explica que les pèrdues deno representen la realitat, ja que "es van deixar d'ingressar un mínim de" en l'exercici 20-21 a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. A més, l'expresident nega que el deute del club sigui de, com va dir Reverter, i el xifra enBartomeu, en un extens comunicat amb diverses fórmules matemàtiques, però, no menciona ni els, ni el fet de, dos fets als quals també va fer referència Reverter en la presentació de la due diligence.Concretament, el CEO del Barça, va detallar "un". És a dir, una "situació de fallida comptable" a l'abril. El CEO va assegurar que "si el club fos una Societat Anònima Esportiva, seria", i per això la junta actual ha hagut de fer un pla de viabilitat per "aconseguir un crèdit i remuntar".En matèria de fitxatges, Reverter va posar un exemple de com funcionaven les coses: "La mateixa nit que es decideix fitxars'adonen que no tenen diners i busquen un fons de 85 milions per fer un factoring. Tot això té comissions d'obertura", afirma. Un altre cas és el de: "16,5 milions de costos financers, i tot això per falta de planificació financera. Compràvem jugadors sense saber si els podíem pagar", va sentenciar Reverter.D'altra banda, Reverter va denunciar "que han sortit des del club i la Confederació de Penyes". I no només això. Les instal·lacions es van trobar "deteriorades", amb unen una situació "precària". Segons Reverter, l'estadi "no s'hauria pogut obrir l'any passat" encara que laho hagués permès.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor