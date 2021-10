Pissarres, bolígrafs i llibretes: així tornen les classes a la UAB després de l'atac informàtic

Laha reprès aquest dimecresi ho fadesprés deque va patir la xarxa, que està fora de servei , el passat dilluns. Ho fa sense la connexió a dispositius i hancom a suport, així com elsUn cop es va certificar l'afectació, es va desconnectar de la xarxa per evitar el robatori de dades, cosa que no s'ha produït perquè, entre d'altres,. "És un atac clàssic, es van vulnerar les barreres de seguretat i es va fer, que van quedar inutilitzats i aïllats de la resta del món i del campus perquè no es fes més gran", ha explicat el comissionat del Rector de la UAB per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Jordi Hernàndez.Ell mateix ho ha qualificat comque ha patit el campus virtual i "ara estem avaluant i fent una reconstrucció poc a poc i sense que es faci cap pas en fals per evitar una nova reinfecció", ha assenyalat. Per això, s'ha, un fet que ha obligat a recuperar llibretes i bolígrafs als despatxos i treballar amb els ordinadors en sistema local un cop s'ha determinat que no hi ha cap risc en la unitat en concret.A les aules, on s'ha reprès la presencialitat,, però sí s'ha autoritzat l'ús de llapis de memòria. Els alumnes han connectat ordinadors i tauletes al telèfon mòbil, cosa que ha suposat un ús elevat de l'habitual de la infraestructura de telefonia i això s'ha traduït en una. La previsió és que la situació, amb l'esperança que dilluns vinent s'hagi solucionat.

