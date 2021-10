Segons han explicat aquest dimecres diversos membres d'entitats com lai el, els col·lectius en defensa de l'habitatge acumulenper valor dedes de 2019. Segons ha explicat, les sancions són majoritàriament per desobediència i resistència. A més a més, Pous ha afegit que des del juny les multes també són per obstrucció a la justícia, delicte que es comet quan s'impedeix a funcionaris desenvolupar les seves funcions i pel qual es poden demanar fins a 601 euros de multa. La denúncia dels sindicats és que se'ls sancionaDe les 364 multes registrades entre els diferents col·lectius, 351 responen a multes posades durant mobilitzacions per aturar desnonaments. Així doncs, els diferents col·lectius han assegurat que pateixenhan acusat el Departament d'Interior de voler."Tot això respon a unes directrius del Departament d'Interior davant d'un moviment tan necessari com és el de defensa de l'habitatge", ha subratllat Pous.Els activistes han reiterat que totes aquestes accions s'emparen en la Llei orgànica de seguretat ciutadana, coneguda com auna llei contra la qual van votar ERC i CiU el 2014 i en la que actualment emparen les multes, fet que han qualificat de "pantomima". "Rentin-se la boca abans de parlar del dret a l'habitatge icontra la llei mordassa", ha apel·lat al govern, des del Sindicat de Llogateres.Amb tot, des dels diferents col·lectiusimposades a les persones que van participar en accions per aturar desnonaments, al mateix temps que han demanat que no se n'interposin de noves sota el paraigua de la llei mordassa. A més a més,i han recordat que això es va fixar en l'acord d'investidura entre ERC i CUP.