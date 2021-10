Quatre novetats que arribaran pròximament a WhatsApp

Després de la caiguda massiva de, com també va ocórrer amb, els creadors de l'aplicació de missatgeria instantània no han trigat a actuar i ja busquen noves funcionalitats per reviure l'ús de l'aplicació i combatre contra rivals com. Repassem a continuació les quatreque poden arribar a WhatsApp d'aquí poc.Enviar àudios és una de les maneres més còmodes per comunicar-nos per WhatsApp. Ara bé, no sempre és tan còmode per qui els rep. L’app n’és conscient i per això està desenvolupant un sistema per transcriure lesa text. Així doncs, l’usuari podrà llegir i saber el que li diu l’altre, sense haver d’escoltar la nota de veu.Actualment, si no vols rebre més missatges d'un usuari, només pots bloquejar-lo, però a partir dels pròxims mesos això podria caviar. WhatsApp està treballant en una opció que permetrà. D’aquesta manera es busca donar la possibilitat d’alertar sobre pràctiques delictives i protegir l'usuari.WhatsApp està treballant en una nova funció perquè els usuaris puguin reaccionar als missatges a través d’, com passa a Instagram. Apareixerà una bombolla sota cada missatge i es podrà escollir quin símbol es vol enviar.L’app pretén canviar la configuració dels vídeos i que es reprodueixin sense so encara que es tingui el volum activat. Això pot ser útil en aquells moments en què es vol veure un vídeo, però no se'n pot o vol escoltar el contingut.​​

