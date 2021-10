Un Premi Nobel pels sentits

, atorgant el premi Nobel de Medicina o Fisiologia a David Julius (1955), de la Universitat de Califòrnia-San Francisco, i Ardem Patapoutian (1967), de l’institut de recerca Scripps, a La Jolla, Califòrnia. Aquest mateix any, ambdós investigadors havien rebut el guardó Fronteras del Conocimiento de la Fundació BBVA en la categoria de Biologia i Biomedicina.; ens permet conèixer com està el nostre entorn, si cal fugir o no. Tanmateix, tot i ser dels primers sentits a aparèixer, encara no se’n coneixia ben bé el mecanisme d’interacció amb l’entorn. Els dos equips han esbrinat la traducció de senyals que provoquen processos físics, forces mecàniques, a senyals químics, els que comprèn el nostre organisme.. En repòs, són canals que estan tancats, però en rebre un estímul —pressió, calor o fred— el receptor s’obre i permet que entrin molècules dins la neurona, que detecten un canvi a l’exterior i envien la informació al cervell, que interpreta el senyal i actua en conseqüència per fugir d’un estímul que pot fer malbé els teixits.—el component principal del «bitxo» o dels pebrots de Padrón (Capsicum). I va trobar que eren sensacions integrades pel mateix receptor. Com també el compost picant del wasabi, i el de la ceba que ens fa plorar en pelar-la. Per evitar ser depredades, les pebroteres han seleccionat una molècula que produeix sensació de cremor als animals. De fet, en anglès es fa servir la paraula hot, tant per descriure l’escalfor, com el picant.la proteïna l’han anomenada «piezo», per la traducció al grec: pressió. Són estructures en forma de bol situades a la superfície de les neurones; en rebre una pressió, s’estiren, cosa que provoca que dins la neurona s’alliberen molècules que provoquen que l’estímul nerviós arribi al cervell. I s’interpreta.. El 1906 van guardonar els avenços en microscòpia que van desvelar l'anatomia del sistema nerviós somàtic; Santiago Ramón i Cajal va identificar les neurones, i Camillo Golgi, va trobar la tècnica de tinció. El 1932, Sir Charles Sherrington i Edgar Adrian, el van rebre per descobrir la funció de les neurones i la sinapsi.. I com es transmet la informació al llarg dels axons de les neurones sensorials de la pell i els músculs mitjançant potencials d’acció —ones elèctriques que propaguen al llarg de l'axó de les neurones—, com a resultat de l'intercanvi de ions a través de la membrana. La química i la física., especialment les desenvolupades amb tecnologia RNA missatger, que n’han obert una nova tipologia. Les candidatures als premis s’havien de presentar abans de l’1 de febrer, quan encara no s’havia generalitzat el seu ús i el seguiment no era tan conclusiu com ho és ara. Probablement rebran aviat la trucada d’Estocolm., ara se situa en una mitjana de més de trenta anys. Tot i això, històries d'èxit amb enormes conseqüències positives per a la humanitat, com ha estat el desenvolupament de les vacunes contra el SARS-CoV-2, han trigat molt menys temps.. Ara bé, potser poden obrir les portes al desenvolupament de noves vies terapèutiques per al control del dolor crònic associat a traumatismes o altres malalties. I potser també poden tenir aplicacions inesperades en medicina. S’ha trobat que una mutació relativament freqüent en africans provoca que els receptors per al dolor estiguin més oberts; com els glòbuls rojos estan un xic més arrugats, el plasmodi de la malària no hi entra fàcilment. Qui sap si podrà tornar-se un medicament contra el paludisme, però obre vies de recerca.«Cal donar suport a la ciència bàsica, el coneixement per ell mateix. Les aplicacions ja arribaran més tard.»

