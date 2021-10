«Canto jo i la muntanya balla», favorita als Premis Butaca 2021

de la novel·la d'Irene Solà, producció de La Perla 29, lidera les nominacions als Premis Butaca 202. Les principals categories que disputarà l'obra són(Guillem Albà i Joan Arqué),(Anna Sahún Martín) i(Judith Nedderman). Entre la resta de produccions destacades es troben els muntatges De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, El combat del segle, Les tres germanes, Mare de sucre i M'hauríeu de pagar, amb cinc nominacions cadascuna.Una trentena d'obres opten als, que s'atorgaran en una cerimònia al, en una edició amb nominacions molt repartides. Són set els espectacles que es disputen el guardó deCanto jo i la muntanya balla, De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, El combat del segle, Filumena Marturano, La cabra o qui és Sylvia?, Les tres germanes i Mare de sucre., es disputarà el guardó a Millor petit format amb Història d'un senglar, Pruna i El bon policia.Les tres germanes, dirigida per Julio Manrique, buscarà tornar a alçar el, que va endur-se en la passada edició per Jerusalem, i competirà en la categoria amb noms com Magda Puyo (I només jo vaig escapar-me), Israel Solà (De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda), Denise Duncan (El combat del segle), Clàudia Cedó (Mare de sucre) i Guillem Albà i Joan Arqué (Canto jo i la muntanya balla).Lesque optaran al Premi Butaca són(Mare de sucre),(Filumena Marturano),(La cabra o qui és Sylvia?) i(Solitud), i elscandidats al guardó són(L'olor eixordadora del blanc),(Filumena Marturano),(Història d'un senglar) i(Sandra).I elsnominats són(M'hauríeu de pagar),(Les tres germanes),(Galatea),(Canto jo i la muntanya balla),(Mare de sucre) i(De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda).En l'apartat de, competiran Balada per un home mort, Barcelona 24h, La filla del mar i Mistela Candela Sarsuela, mentre que les obres nominades asón Camí a l'escola, El màgic d'Oz, Frank i Sopa de pedres.Eln aquesta edició, la guardó alse'l disputaran Hidden, Highlands, Jo, dona. A Lili Elbe i Sonoma, mentre que aspiraran a les categories deDiego Sinniger i Lisard Tranis (Hidden), Luis Martínez Gea (Animal de sequia), Federica Porello (Highlands), Lali Ayguadé (Gizaki) i Lorena Nogal (Sonoma).

