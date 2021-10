Detinguts quatre presumptes jihadistes a Barcelona

La policia espanyola va detenir aquest dilluns quatre presumptes jihadistes ai un altre a"preparats per atemptar", segons ha avançat La Vanguardia aquest dimecres. Tots ells són de nacionalitatSegons explica el mateix diari a partir de fonts policials, durant els registres als habitatges dels detinguts s'han trobatde calibre 9 mil·límetres, així com objectes que presumptament haurien estat utilitzats per aQuatre d'ells han estat enviats ai el cinquè es troba al Centre d'Internament d'Extrangers () del barri d'Aluche (Madrid), tot i que també residia a la capital catalana. L'operació ha estat coordinada pel jutge de l'Audiència Nacionali la Comissaria General d'Informació de laLes alarmes del cos policial espanyol van saltar el 31 de desembre del 2020, quan segons explica ABC, van rebre l'avís que un ciutadà algerí exmembre delhavia entrat a l'Estat per atemptar a. Precisament aquest seria el líder del grup, i al que ara se l'acusa dels delictes d'. La resta de detinguts són considerats com a adoctrinats.

