​Deu monuments tornaran a competir per ser el favorit dels catalans a TV3

Roger de Gràcia, la periodista Candela Figueras i l’actriu Laia Fontàn conduiran el concurs. Foto: TV3

Els monuments de la segona temporada

La participació dels espectadors

Les audiències

Aquesta setmana comença el rodatge de la segona temporada deen què els espectadors triaran entre deu monuments emblemàtics d’arreu del territori. Després dels bons resultats d’audiència de la primera temporada, en què es va proclamar guanyadora lael concurs torna amb novetats en la presentació i el format del programa.Durant el rodatge, que començarà diumenge, 17 d’octubre, als castells de Montsoriu (Selva) i de Mur (Pallars Jussà), es recollirà el testimoni de persones vinculades als monuments, que poden participar-hi a través de l web del programa i les xarxes socials de“Batalla monumental” és una producció de TV3, amb la col·laboració de(Som) i la participació del. Aquest projecte va ser seleccionat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport del Departament de Cultura, a la convocatòria per fomentar produccions audiovisuals i reactivar el teixit empresarial d’aquest sector.tornarà a ser el presentador d’aquesta gran batalla, que està previst que s’estreni a TV3 durant el primer trimestre del 2022. En aquesta edició, seran dues reporteres, la periodistai l’actriules que viatjaran en paral·lel a cada localització per buscar les millors armes i històries per fer que el seu monument sigui el guanyador de cada programa, amb els vots dels espectadors. Laia Fontàn, que s’incorpora aquesta temporada, és coneguda pel públic de TV3 perquè va ser una de les protagonistes de la sèrie “Les de l’hoquei”.Una altra novetat d’aquesta “Batalla monumental”, que combina divulgació i entreteniment, serà, que permetrà veure els edificis des d’un nou punt de vista. Aquest ingredient visual afegirà intensitat i profunditat a les boniques imatges del monuments que ja caracteritzen el programa.Durant cinc capítols, competiran deu monuments, que s’enfrontaran en cinc batalles: el; els recintes emmurallats deel, i elamb la seva cripta.En el sisè programa, es lliurarà la gran batalla final en directe, on es decidirà el monument guanyador de la segona temporada, i el setè mostrarà l’altra cara de “Batalla monumental”.La competició continuarà descobrintincreïbles i joies desconegudes, amb la, que pot formar part del rodatge del programa explicant les seves històries i testimonis vinculats als monuments candidats. Per fer-ho, poden contactar amb el programa a través de la pàgina web , el correu electrònic batallamonumental@tv3.cat i les xarxes socials de @BatallaTV3.que, amb els seus vots, decidirà el vencedor de cada setmana. Al final, en un programa especial en directe, els cinc monuments guanyadors competiran per veure quin és el monument favorit de Catalunya.El programa també comptarà amb la intervenció devinculats emocionalment amb cada monument, que posaran el seu gra de sorra per fer decantar les votacions del públic.“Batalla monumental” tornarà a TV3 després dels bons resultats d’audiència de la primera temporada, amb 1.338.000 d’espectadors d’audiència acumulada i una mitjana de 229.000 persones i unTambé va ser un èxit de participació a les xarxes socials, on va superar les 220.000 votacions (de les quals 70.000 a la batalla final) i va aconseguir arribar als 45.000 seguidors als perfils del programa a Facebook, Twitter i Instagram.Els monuments que van competir lavan ser les restes arqueològiques d'Empúries i de Tàrraco, el castell de Miravet i el de Cardona, l'església de Sant Climent de Taüll i el monestir de Sant Pere de Rodes, La Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau, el monestir de Santes Creus i el de Poblet, i la Catedral de Girona i la Seu Vella de Lleida, que va ser la guanyadora.

