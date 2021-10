L'Audiència Nacional rebutja l'intent de Villarejo de suspendre el judici

L'ha descartat aquest dimecres l'intent de l'excomissaride suspendre el judici, que demà es reprendrà. En la sessió d'avui, de qüestions prèvies, les defenses han demanat ajornar la vista oral argumentant que no han pogut accedir a tota la documentació del cas. El tribunal ha acceptat suspendre les sessions previstes pel 27 i el 28 d'octubre per donar temps a les parts per consultar les agendes personals de Villarejo. L'excomissari serà interrogat previsiblement a principis deAl principi del judici, l'advocat del comissari jubilat,, i altres lletrats han demanat suspendre el judici al·legant que la causa no està digitalitzada i que s'hi ha afegit de manera "extemporània" un informa policial que analitza les anotacions que hi ha en uns quaderns manuscrits sobre les peces separades "" i "", que es jutgen juntament amb la peça "" a l'Audiència Nacional. La defensa de Villarejo ha demanat més temps per tenir accés a aquest informe. "Necessitem sabre el contingut complet d'aquest informe, no la selecció que li interessa a l'acusació", ha dit.El tribunal, presidit per, només ha acceptat suspendre les sessions del 27 i 28 d'octubre per problemes d'agenda d'un dels advocats, que té el judici al Regne Unit a Julian Assange. Així, el judici continuarà el 15 de novembre, que segons la magistrat és "temps més que de sobres" perquè les defenses puguin fer les consultes que considerin oportunes.Villarejo s'enfronta aper tres de la trentena de peces en les quals es divideix la macrocausa coneguda com a. Ara, l'Audiència Nacional jutja tres peces, conegudes com "Pintor", "Iron" i "Land". Hi ha una trentena d'acusats, entre els quals destaquen el soci de l'excomissari Rafael Redondo, l'excap de la Unitat Central Adjunta Operativa de la policia espanyola Enrique García Castño i els inspectors Constancio Riaño i Antonio Bonilla. A l'entrada del tribunal, Villarejo ha atès els mitjans, ha defensat la seva innocència i ha rebutjat cap pacte amb la Fiscalia.

