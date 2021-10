Espinavell recupera la Tria de Mulats amb la baixada de més de 300 animals

Un poltre i una euga, arribant a Espinavell. Foto: ACN

El preu del poltre s'ha triplicat en cinc anys

, la fira ramadera tradicional que es fa el 13 d'octubre,L'any passat es va decidir suspendre per la Covid-19.Més dehan baixat de la muntanya fins a la plana on es fa la fira. Un esdeveniment que, a banda de ser un punt de negoci per als ramaders, també aplega centenars de visitants que no es volen perdre l'espectacle de la baixada dels cavalls, eugues i pollinsEnguany el preu del poltre s'ha triplicat respecte els últims cinc anys, arribant a costar més de. "Comencem a acostar-nos al preu que tocaria, perquè els pinsos també s'han apujat moltíssim", remarcava el president de l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès,que xifra en uns 1.000 euros el preu de venda d'un poltre per poder cobrir els costos del ramader.Els animals han passat tot l'estiu a lapasturant. És l'única fira de Catalunya que exhibeix el bestiar després de fer-los baixar directament de les pastures i sense necessitat transport.L'any passat es va decidir no fer-la al no poder complir amb les restriccions d'aquell moment de la. Enguany, en canvi, s'ha pogut celebrar amb l'única limitació de dur la mascareta si no es podien mantenir les distàncies de seguretat, atès que es fa tot a l'aire lliure.L'a, ha explicat que gairebé semblava una jornada "normal", encara que amb menys afluència perquè ha caigut en dimecres i després del pont. Calculen que entre 2.000 i 3.000 persones hauran visitat la fira, mentre que en anteriors edicions s'havia superat les 4.000 persones. "Ja ens va bé que aquest any sigui així per evitar aglomeracions", afegia el batlle.Després de la baixada del bestiar, els animals s'exhibeixen en una zona de quadres que és on es fan els tractes. Al migdia, s'han entregat elsi durant tot el dia també hi ha un mercat amb productes artesanals.Per al sector ramader és una cita molt important on es fan. Enguany hi han participatUna de les dades destacades és que el preu de poltre d'enguany és tres vegades més car que fa cinc anys. Si abans se'n pagava entre 250 i 300 euros, aquest any el preu ja supera els. Aquesta és una dada molt positiva per al sector si bé recorden que el preu de les matèries primeres, com els pinsos, també s'han disparat.De retruc, aquest augment també farà que el preu de las'apugi. Malgrat tot, Moret admet que "venien de tan avall" que ara veuen la situació amb optimisme. L'oferta de poltre és limitada i això fa que el preu també oscil·li.En tot eles crien uns 3.000 poltres a l'any. El 80% del poltre que es cria al Ripollès es ven a la zona mentre que el restant es distribueix a altres punts del territori com la zona de Barcelona.

