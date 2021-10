Què has de fer si hi ha un terratrèmol

com el que es va produir recentment al Pirineu són episodis inevitables. Per això, en cas de residir en una zona amb risc sísmic convé conèixer les mesures bàsiques d'autoprotecció per minimitzar danys. Què s'ha de fer si tremola el terra? Aquestes són les recomanacions d'Emergències.Dependrà de si sou a casa o no. Si hi sou, cal que us refugieu sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret, protegint especialment el cap. Cal també allunyar-se de finestres i protegir-se dels objectes que puguin caure, com ara mobles. En cap cas s'ha de sortir dels edificis durant la sacsejada perquè poden caure cornises o vidres, i per cap concepte s'ha d'agafar l’ascensor.Si sou al carrer és important que us allunyeu dels edificis i pals elèctrics per evitar els objectes que puguin caure. Si no és possible, és convenient refugiar-se en un portal; i en cas de ser dins d'un vehicle, és crucial aturar-se en un lloc segur i quedar-s'hi dins amb els llums d’emergència encesos.. Cal escoltar la ràdio i seguir les instruccions de les autoritats. A més, s'han de tancar les connexions d’aigua, gas i llum. En evacuar l’edifici cal emportar-se la documentació, roba d’abrigar i, si se'n prenen, els medicaments necessaris. Cal anar -baixant per l'escala- a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d’objectes. També és convenient evitar les zones costaneres pel perill de grans onades.Sobretot cal mantenir la calma, no cridar i cobrir-se la boca i el nas per evitar la pols. És útil colpejar rítmicament pilars, canonades o el terra per alertar els equips de rescat.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor