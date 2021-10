ERC vol un acord sobre la llei audiovisual abans d'abordar els pressupostos de l'Estat

pretén tancar un acord sobre la presència del català a la llei de l'audiovisual que prepara el govern espanyol abans d'abordar a fons una eventual aprovació delsper al 2021. Fonts del grup parlamentari a Madrid apunten a l'ACN que l'acord servirà com a "acte de bona fe" per part del govern socialista de cara als comptes, que arriben al Congrés aquest dimecres i tenen el seu primer gran escull en la votació de les esmenes a la totalitat. Els republicans adverteix que seran "intransigents" perquè la llei doni compliment al criteri del Parlament i, tot i que no parlen encara d'un percentatge concret.El govern espanyol ja ha establerta diversos nivells –el ministre Bolaños va fer una ronda de reunions a finals de setembre- i espera obtenir de nou el suport de les formacions que van permetre l'aprovació dels anteriors: ERC, PDeCAT, PNB, Bildu, Més País, Compromís, Teruel Existe, NC i PRC:ERC ja ha expressat la seva disposició a negociar en l'etapa deque s'obre ara, on hi haurà trobades públiques i formals. Segons els republicans, el PSOE buscarà assegurar els acords per a l'aprovació dels pressupostosperò ERC vol invertir l'ordre per obtenir abans un acord a la llei audiovisual."Qui té pressa són ells", apunten fonts de la formació, que recorden que un cop Cs ha quedat eliminada de l'aritmètica de possible acords amb el govern de coalició,. En aquest marc insisteixen que la Llei audiovisual és una de les claus que pot facilitar l'entesa. "Ens hi juguem centenars de llocs de treball i es tracta de blindar una llengua negociant un percentatge obligat de producció audiovisual en català", han apuntat.

