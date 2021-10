Fabricar productes de paper en un terreny no urbanitzable i protegit

Visita de Seprona de la Guàrdia Civil

Un any i mig de presó i 9 anys d'inhabilitació

La secció 10a de l'ha condemnati diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals a laper Junts, a un any i mig de presó i 9 anys d'inhabilitació per a càrrec públic, a més d'una multa de 12 euros diaris durant 12 mesos, per un delicte contra d'ordenació del territori, segons la sentència a la que ha tingut accés. En la mateixa sentència, ha estat condemnada en els mateixos extrems l'arquitecta municipalLa sentència dona per provat que tant l'alcalde com l'arquitecta van donar permisos i van permetre l'activitat de l'empresasobre un terreny que, conforme a la normativa urbanística de Talamanca, tenia la classificació dei la. La sentència dona per fet que els dos acusatsdel sòl, i malgrat això, no van impedir que l'empresa s'hi instal·lés i desenvolupés la seva activitat deEls fets es remunten a febrer de 2016 quan l'empresa va comunicar a l'alcalde i a l'arquitecta la seva voluntat d'instal·lar-se en uns terrenys on hi havia hagut una. Els acusats van informar a la responsable de l'empresa que calia aprovar i tramitar definitivament i prèviament elper canviar la classificació i qualificació urbanística d'aquell terreny "que".Tot i aquest advertiment verbal, el 12 d'aquell mes de febrer, l'empresa va presentar una sol·licitud dea la nau que es trobava en terreny rústic, i un mes després l'arquitecta municipal vasobre la llicència "tot i sabent que les obres eren de condicionament d'un local per poder portar a terme aquella activitat de manipulació del paper, que, en cap cas, no podia desenvolupar-se en aquell terreny rústic". Pocs dies després, l'alcalde Tarín ratificava l'atorgament de la llicència d'obres, "tot i saber, també, que estaven destinades a aquella finalitat incompatible amb el planejament urbanístic vigent".La sentència es refereix a una publicació delde 9 de març d'aquell any que assenyalava una oferta de treball d'enginyer electromecànic per a "l'empresa de paper que s'instal·larà a l'antiga fàbrica d'embotits de Talamanca", per reforçar l'El 27 de març, l'arquitecta municipal vadesprés de comprovar durant una visita que havien anat més enllà del que sol·licitava la llicència. Tot i així, l'endemà, l'empresa va sol·licitar una nova llicència, que incloïa les obres que havien iniciat, i"sabent, novament, que no es podia atorgar la llicència sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l'activitat relacionada".Un cop atorgada aquesta segona llicència, l'empresa Ibérica del Papel Tisú SLque necessitava ide transformació del paper "en aquells terrenys rústics, la qual era clarament i manifesta incompatible amb els usos urbanístics que li eren permesos conforme a la normativa urbanística".El 15 d'abril, agents devan comprovar que s'estaven condicionant les oficines i que a la zona de treball de la nau ja hi havia diverses màquines industrials, algunes instal·lades i altres en procés d'instal·lació, així com bobines de paper.En una segona visita, el 3 de juny, els agents van comprovar que, tot i no tenir atorgada cap, "que no podien obtenir de cap manera perquè aquell ús industrial era totalment incompatible amb la classificació i qualificació del sòl en què es trobava la nau".La sentència assegura que "tot i queque es duia a terme a la nau, en part per l'atorgament de les llicències d'obres, en cap momentcontra l'empresa, tot i saber que estaven obligats a promoure'l i que era preceptiu, ja que tots dos sabien que aquella empresa no tenia la corresponent llicència ambiental o d'activitats i que desenvolupava una activitat totalment incompatible amb el planejament urbanístic vigent".Tot i així, degut a la denúncia que va presentar un veí del municipi i quan van conèixer la visita dels agents de Seprona de la Guàrdia Civil, l'alcalde va dictar un decret el 10 de juny on dictava lade l'empresa, tot i que "sense iniciartot i que el el mateix decret reconeixia que aquella empresa portava a terme una activitat industrial en aquella nau sense respectar la normativa urbanística i sense llicència ambiental".Finalment, el 26 d'octubre, l'alcalde Josep Tarín va desestimar les al·legacions que havia presentat l'empresa pel que fa a la suspensió de l'activitat iamb possibilitat d'imposició de multes coercitives de 3.000 euros en cas d'incompliment. La sentència, però, assenyala, que els acusats no van incoar elfins dos anys i mig després, el 14 de març de 2019, ", sense que proposessin ni adoptessin cap mesura coercitiva ni contundent per impedir que Ibérica del Papel Tisú SL continués portant a terme l'activitat".De fet, el 17 de febrer de 2017, agents del Seprona van comprovar que l'empresaen aquella nau.Per tot plegat, la secció 10a de l'Audiència Provincial de Barcelona condemna l'alcalde Josep Tarín i l'arquitecta municipal Maria Dolors Perramon a la. La condemna, per tots dos casos és d'un any i mig de presó, que no s'executarà, i 9 anys d'inhabilitació, que en el cas de Tarín li afectarien en el càrrec d'alcalde i de diputat provincial. També els condemnen a una multa de 12 euros diaris durant 12 mesos, per un total de 4.320 euros, i, incloses les de l'acusació particular que correspon al veí que els va denunciar.La sentència no és ferma i es pot recórrer al

