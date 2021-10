La nova i costosa multa de la DGT per frenar els avisadors de radars

La nova reforma de laendureix sancions per determinades conductes perilloses per a la circulació. Fa uns dies es va conèixer que la Direcció General de Trànsit (DGT) augmentava de 3 a 6 punts la penalització per fer ús del telèfon mòbil mentre es condueix. Ara es coneixen noves multes per reduir l'ús de radars.Augmenta fins a 30.000 euros la sanció màxima per instal·lar elements que avisen de l'existència i ubicació d'un radar mòbil. És a dir, aquesta multa no la rebrà el conductor sinó que l'hauran de pagar els tallers encarregats d'instal·lar-los. Però la sanció variarà en funció deli els conductors també rebran sancions, encara que més econòmiques. En el cas dels conductors, les sancions poden anar dels 200 euros als 6.000 euros.Hi ha tres tipus de radars. Un són els, que són els GPS i les aplicacions que alerten de la posició dels radars fixos a les carreteres. Fer-los servir és legal. En el cas dels, que eviten que els conductors siguin caçats en excessos de velocitat, estan prohibits i qui en tingui s'enfronta a multes de 6.000 euros i a la pèrdua de 6 punts del carnet.Per últim, els, que rastregen i localitzen els radars pròxims, estan prohibits i fer-los servir pot implicar una multa de 200 euros i la pèrdua de 3 punts del carnet. La diferència entre aquests radars i els avisadors és que els segons només avisen de la posició aproximada del radar.​​

